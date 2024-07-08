Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 12:14, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:14
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik'in terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildiği aktarılarak, ele geçirilen mühimmatın görüntülerine yer verildi.