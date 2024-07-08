Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı kiralamış

42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeyle!
100.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeyle!
Sponsorlu İçerik
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştir
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Bakan Tunç: Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcılığı olacak
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Otomotiv ihracatında kan kaybı sürüyor
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Harcamalar patladı: Kredi kartı borcu 2 trilyona dayandı
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem! Vergi kaybının önüne geçilecek
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
SGK emeklilere özel internet sitesi açtı
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı kiralamış

KONYA'da polisin bir eve yaptığı operasyonda Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ve gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı ev sahibi H.A.N.'nin kaçak göçmenlere evini kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 12:45, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:48
Yazdır
Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı kiralamış

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu H.A.N.'nin evinde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, evde Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakaladı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ev sahibi H.A.N.'nin, evi kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan H.A.N. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. 17 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. (

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber