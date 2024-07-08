42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Ergenç'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman Memur Sen TOKİ'de evinde yalnız yaşayan öğretmen Burhan Ergenç'ten (42) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Ergenç'in cansız bedeni bulundu.

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