Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Olay, 5 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Maddi durumları kötü olduğu için bir hayırseverin izniyle oturdukları narenciye bahçesindeki çiftlik evinde 6 çocuğundan ortancası Abbas'ın kaybolduğunu fark eden Hasna Derviş Casim (27), inşaat işçisi eşi Hasan Casim'e haber verdi. Oğlunun kardeşleriyle oyun oynadığını düşünen Casim, bahçede yaptığı aramada, Abbas'ı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu kıyafetleri parçalanmış şekilde, kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Hasan Casim, komşusunun otomobiliyle ağır yaralı oğlunu 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Abbas Casim önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Casim'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

'DİĞER ÇOCUKLARIM DA ÇOK KORKUYOR'

Bulundukları bölgede en az 15 sokak köpeği olduğunu belirten Hasan Casim, yetkililerin önlem almasını istedi. Yaşananları anlatan Casim, "Sabah geldiğimde eşim 'Çocuk kayboldu' dedi. Etrafa bakınca oğlumu yaralı halde gördüm. Çok kötü haldeydi. Oğlumu köpekler parçalamış. Diğer çocuklarım da çok korkuyor. Burada çok fazla başıboş köpek var. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.