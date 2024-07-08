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Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakında halkımıza duyuracağız. Esas hedefimiz hastalanmadan bedenimizi, sağlığımızı korumaktır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 14:37, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:17
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, memleketi Rize'de ziyaretlerini sürdürdü. Rize Valiliği'ni ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Kendi memleketime Sağlık Bakanı olarak gelip, burada sayın valim, vekillerim ve belediye başkanımızla birlikte bir brifing aldık. Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili talep ve vizyonunu öğrendik. Birazdan sahaya çıkıp hastanelerimizi ve inşaatlarımızı ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve benim memleketim olan Rize'ye aynı önem verdiğimiz için ikinci ziyaretimizi deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan sonra buraya yaptık. İnşallah çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız" dedi.

'SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Rize'de inşası süren şehir hastanesine ilişkin bilgi verip, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Herkesin merak ettiği Türkiye'nin belki de en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kesin talimatı, bir an önce milletimizin hizmetine sunmaktır. Bu esasında, Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük bir oranda azalmasına, hatta bitmesine sebebiyet verecektir. Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz, Rize'de çözülmeyecek hiçbir sağlık problemi kalmamasıdır. Hiçbir hastamızın sağlık hizmeti almak için başka bir yere muhtaç olmamasıdır. İnşallah bunu sağlayacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de, aile hekimliğinin, temel sağlık hizmetlerinin, hastalanmadan sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini görüyorum. Yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakında halkımıza duyuracağız. Bizim esas hedefimiz, hastalanmadan bedenimizi, sağlığımızı korumaktır. Bağımlı olduğumuz kötü alışkanlıklarımızdan uzak duracağız. Onun için özelikle topluma ve Rizelilere şunu ifade etmek istiyorum ki; hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı, bunu da sağlayacak temel sağlık hizmetleridir" diye konuştu.

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