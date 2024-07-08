En son 2 kişinin hayatını kaybettiği 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yer alan sanayi yan yol kavşağı trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 14:55, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:19
Zaman zaman kazaların yaşandığı kavşakta son olarak geçen hafta meydana gelen, 4 otomobilin karıştığı, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın ardından İl Trafik Komisyonu karar aldı.
Karar doğrultusunda Karayolları ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kavşak beton bordürlerle trafiğe kapatılarak, Ankara yönünden sanayi kesimine dönüşler yasaklandı.