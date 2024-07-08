Meslek lisesi mezunlarına destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programlarına katılan mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının çalışma hayatına katılımlarını desteklemek amacıyla günlük cep harçlıklarının 850,11 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 15:41, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:19
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün imzaladığımız protokol neticesinde Meslek Liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlerimize asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz. Günlük tutarı; 654 liradan 850 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün imzaladığımız protokol neticesinde Meslek Liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlerimize asgari ücretten %30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz.Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 8, 2024
Günlük tutarı; 654 liradan 850 liraya. pic.twitter.com/3pG5m26upB