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Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor

Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya, 5 Temmuz haftasına yönelik TCMB rezerv verilerini inceleyerek hesaplama yaptı. Buna göre 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148,4 milyar dolara ulaşan TCMB brüt rezervleri tarihi zirveye çıktı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 16:04, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:15
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148.4 milyar dolar ile rekor kırdı.

Net uluslararası rezervler ise 4 milyar dolar artarak 43,4 milyar dolara yükselirken Merkez Bankası'nın nette 5,3 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor.

CNBC-e'de yer alan ve Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya'nın yaptığı hesaplamaların paylaşıldığı habere göre 28 Haziran haftasında Merkez Bankası rezervi 142,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç rezervler 18 milyar dolara çıktı

Bir önceki hafta 11,6 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 6,5 milyar dolar artarak 18 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası, rezerve ilişkin açıklayacağı son verileri perşembe günü saat 14.30'da duyuracak.

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