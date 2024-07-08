Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde çöp yığınına dönen evden 4 kamyon atık tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 16:58, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:01
Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinleri, etrafa yayılan kötü kokulardan rahatsızlık duyarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile ortak bir çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu boşaltılan ev dezenfekte edildi.