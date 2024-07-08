Altun: Ülkemizin uzay serüveni, Türksat 6A ile taçlanıyor

Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
30.000 TL Faizsiz Masrafsız Nakit!
30.000 TL Faizsiz Masrafsız Nakit!
Sponsorlu İçerik
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
İki bakanlıktan Mesleki, teknik lise mezunlarına yönelik teşvik protokolü
İki bakanlıktan Mesleki, teknik lise mezunlarına yönelik teşvik protokolü
Bakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildi
42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
'2025 sonunda evine girmeyen vatandaşımız kalmasın istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilir
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Bakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda
Ana sayfaHaberler Siyasi

Altun: Ülkemizin uzay serüveni, Türksat 6A ile taçlanıyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 17:01, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:03
Yazdır
Altun: Ülkemizin uzay serüveni, Türksat 6A ile taçlanıyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başlıyor. Ülkemizin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile taçlanıyor" dedi. Altun, paylaşımında, Türksat 6A'nın serüvenine ilişkin görüntülere de yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uzay serüveninin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A'yı fırlatma merkezinden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz saat 17:20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayım başladı.

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda öncü ve lider Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık simgesi Türksat 6A şimdiden hayırlı olsun."

Altun, paylaşımında, Türksat 6A'nın serüvenine ilişkin görüntülere de yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber