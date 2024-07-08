En düşük emekli aylığına zam hazırlığı

10 bin lira olan en düşük emekli maaşına çalışma yapıldığı duyuruldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, En düşük emekli maaşında düzenleme için çalışmanın devam ettiğini söyledi. "Toplumun her kesiminin yanındayız" mesajı verdi.

Konuyla ilgili TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Geçen hafta çarşamba günü haziran ayı TÜFE rakamları açıklandı. Böylece 16 milyon emeklimizin, 4 milyon aktif çalışan memurumuzun ve maaşları memur katsayılarına göre belirlenen kesimin aylıkları belli olmuştu. Orada özellikle SSK ve Bağkur emeklileri açısından sayıları 13,4 milyon seviyesinde. Geçen ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkan bir tamamlama maaşı vardı. Yani bu bir tamamlama maaşı olduğunu tekrar ifade edelim. Geçen hafta çarşamba günü en çok merak edilen ya da bizim de TRT yayınlarında ifade ettiğimiz şimdi SSK, Bağkur emeklilerinin beklediği temel bir mesele var. 10 bin lira tamamlama maaşının artırılıp artırılmayacağı hususu."