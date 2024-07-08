Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak yağış gerçekleşti. Yağış nedeniyle Erzincan-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 20:10, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:11
Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak yağış gerçekleşti.
Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.
Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu.
Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.