Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'nin başka takımlarla transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Serdar Aziz, teşekkür mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'da gerçekleştirdiği kamptan ayrılan 33 yaşındaki stoper, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım."