Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 21:01, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:04
Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.