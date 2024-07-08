İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 21:05, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:05
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.