Anelka, Ümraniyespor'dan ayrıldı: Kulüp yönetimine ağır sözler

Nicolas Anelka, Central Hospital Ümraniyespor'daki üst yönetici (CEO) görevinden ayrıldı.

Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Anelka, kulübün "kötü" yönetildiği yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından ayrılığını duyuran Anelka, kulüp yönetimine sitemde bulundu.

Nicolas Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" mesajını paylaştı.

Nicolas Anelka, futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus, Fenerbahçe takımlarında forma giydi.