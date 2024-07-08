Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
30.000 TL Faizsiz Masrafsız Nakit!
30.000 TL Faizsiz Masrafsız Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
İki bakanlıktan Mesleki, teknik lise mezunlarına yönelik teşvik protokolü
İki bakanlıktan Mesleki, teknik lise mezunlarına yönelik teşvik protokolü
Bakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildi
42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
TÜRES'ten restoranlara 'indirim yapın' çağrısı
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Halkbank'tan 'suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiasına açıklama
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı: Faiz
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
'AK Parti seçmeni CHP ile görüşmeleri çok olumlu buluyor'
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
Türksat 6A uydusu bu gece uzaya fırlatılıyor
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
AFAD Başkanından 'taşkın' uyarısı: 2 can kaybı var
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Süper hızlı tren için geri sayım başladı
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Yenişafak: Zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
ÖMK bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün paylaşımlarına soruşturma
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
O ile korkutan uyarı: Önlem alınmazsa gelecekte şehri su basacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, elektrikli araç üreticisi Çin menşeli BYD firmasının Türkiye'ye yapacağı yatırımın orta vadede ihracata ciddi katkılar sunmasını ve cari açığı daha da düşürmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 21:48, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:51
Yazdır
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın "en büyük" elektrikli araç üreticisi Çin menşeli BYD firmasının Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından imzalandığını anımsattı.

1 milyar dolar tutarındaki yatırımın, 2026 sonlarında üretime dönüşmesini ve yaklaşık 5 bin kişilik doğrudan istihdam sağlamasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız politikalarla yatırım ortamının iyileştiği dönemde gerçekleşen bu yatırımla birlikte, uzun vadeli uluslararası sermaye girişlerinin daha da hızlanmasını ve cari açığımızın finansman kalitesinin iyileşmesini öngörüyoruz. Bu yatırımın, orta vadede ihracatımıza da ciddi katkılar sunmasını ve halihazırda düşen cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz. Süreçte emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber