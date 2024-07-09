9 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları
9 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Washington)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- CHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/15.00/13.30/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türksat 6A uydusu, SpaceX firmasının ABD'deki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılacak.
(Florida)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin Dünya Nüfus Günü bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk yarı final maçı yapılacak. İspanya ve Fransa, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek.
(Münih/22.00)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.
(Londra)