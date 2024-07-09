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PKK'ya süratli ve sürekli operasyon

Teröre karşı "sürekli operasyon devresi" başladı. Depolar, sığınaklar vuruluyor, Hakurk'ta da 2.300 Doçka mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 08:05, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 07:28
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PKK'ya süratli ve sürekli operasyon

Türkiye, son 40 yılına damgasını vuran terörle mücadele için bütün enstrümanları devreye soktu. Bir tarafta siyasi temaslar sürerken, bir tarafta TSK ile MİT, terör kilidini kapatmak için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye ile normalleşmeye ilişkin Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile attığı adımın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Iraklı yetkililerde üst düzey temasları devam ediyor.

Özellikle sınır bölgelerinde TSK ile Iraklı makamların sıcak ve anlık görüşmelerinin yanı sıra MİT, nokta operasyonları ile terör örgütünün sözde yöneticilerini hedefinde tutuyor. Irak'ta iyice kıskaca alınan terör örgütü PKK ise mühimmat depolarını havaya uçurmaya, bulunduğu bölgedeki ormanlık alanları terk ederek yakıp yıkmaya başladı.

İHA ve SİHA'lar sebebiyle bulundukları alanda güneş yüzü göremez hale gelen terör örgütünün sözde yöneticilerinin daha güvenli gördükleri alanlara kaçmaya çalıştıklarını belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köylere patlayıcılarla tuzakladığına dikkati çekiyor. Kaynaklar, kaçarken güzergahlarında bulunan köylerdeki masum sivillerin evlerini gasp eden teröristler tarafından düzenlenen patlayıcıların ise METİ (mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha) timleri tarafından düzeneklerin başarılı şekilde imha edildiğini ifade ediyor. Özellikle kırsal bölgelere sürekli olarak hava hücum harekatı ile komandolar indirilerek tüm mağaralar tek tek inceleniyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta ise 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.

Güvenlik kaynakları, teröristlerin operasyon bölgelerinde veya terk etmek durumunda kaldıkları çevrelerde yer alan köylerde masum sivilleri kalkan yaptığını, evlerine ve bahçelerine patlayıcı tuzakları kurduğunu belirtirken, artık 'sürekli operasyon devresinin' başladığını belirtiyor.

YEŞİM ERASLAN

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