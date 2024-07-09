Emlakçıya akılalmaz oyun! Bir günde 14 milyonluk İngiliz vurgunu

İstanbul Levent'te 140 Milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı M.G. İngiltere'den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırılan emlakçı soluğu karakolda aldı.

İstanbul Kağıthane'de bir emlak ofisinde 3 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçı M.G.'ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. daireyi 3.2 milyon Euro üzerinden ilana koydu.



Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Hatta emlakçıya evin satış bedelini 4 Milyon Euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 Bin Euro'yu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz dedi.



İKİ SEVGİLİ AYNI UÇAKTA FARKLI TAKSİDE

Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadın Florentina G.'nin akıl almaz planı devreye girdi. Emlakçı'ya ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim dedi.

Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.



EURO ALIP RİYAL BIRAKTI

Florentina G. hemen Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin Euro'yu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti, komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

14 MİLYON LİRA YERİNE 5 BİN LİRA KOYDU

Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta Euro yerine İran Riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran Riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

POLİS ZAMANLA YARIŞTI

Hayatının şokunu yaşan Emlakçı hemen durumu polise bildirdi. Aynı gün içinde haber alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha konunun ihbarı gelir gelmez meseleyi anladı. Ama yurtdışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu. Tecrübeli Dolandırıcılık Büro ekipleri için zamanla yarış başladı.

PARALARI TUVALETTE TESLİM ETTİ

Şüphelileri yurtdışına çıkmadan yakalamaları gerekiyordu. Ekipler emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce kapalı çarşıya gitti. Orada bir mağazan alışveriş yapıp kılık değiştirdi.

Ardından da Aksaray'da bir restoranta oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.



MÜNİH UÇAĞINDA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Amaçları izlerini kaybettirmekti, ancak onlar fark etmese de polisin nefesi enselerindeydi ve o çalışmalar sonuç verdi. iki şüphelinin yurt dışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi. dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, şüpheli sevgililerden Gıanı Nıcosur S.'yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da o adamın üzerinde bulundu.

"BEN ÖNCEDEN TANIMIYORUM BİR GECELİK İLİŞKİMİZ OLDU"

Yapılan çalışmalarda İngiliz kadının ise dakikalar önce Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; "Florentina'yı daha önceden hiç tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti" paralarında kendi parası olduğunu öne sürdü.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi kaçan İngiliz kadının ve onun olası yurtiçindeki işbirlikçilerinin peşinde.

Yunus Emre KAVAK