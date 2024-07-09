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Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9-11 Temmuz'da ABD'ye ziyarette bulunacak. NATO zirvesinde Başkan Erdoğan'ın çantasında 3 önemli başlık bulunuyor. Zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla Erdoğan'ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 08:43, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 08:54
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Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var

ABD'nin başkenti Washington'da bugün başlayan ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı birincil gündem olarak öne çıkacak.

1 milyar insanın güvenliği için çaba gösteren ittifakın kritik bir üyesi olan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekecek optimum noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek.

Zirvede Erdoğan'ın Biden'la bir araya gelmesi ve Gazze ile Ortadoğu'daki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin PYG/PYD desteği ve NATO değerleri, ABD ile kurulan stratejik mekanizmanın çalışmaları, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci gibi konuların da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

ZİRVE MARJINDA İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde sıradaki durak ABD olacak. Erdoğan, temmuz ayındaki diplomasi trafiğine 75'inci yılını kutlayan NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirvesiyle devam edecek. Erdoğan, zirve marjında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Zirvede terörle mücadele misyonu kapsamında görüşmeler gerçekleştirilecek. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Erdoğan'ın, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.

YÜZDE 2 HEDEFİ

Ukrayna'ya her yıl 40 milyar avroluk desteğin devamı zirvede görüşülecek başlıklardan olacak. Türkiye'nin bu konuda destekleyici tutum takınması bekleniyor. Zirvede kolektif savunma konusuna ayrı başlık açılması beklenirken müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi detaylıca incelenecek.

Bu yıl 20'den fazla müttefikin bu hedefe ulaştığı kaydediliyor. Son yıllarda savunma sanayinde uygulanan açık ve örtülü ambargolar sebebiyle bu hedefin üzerine çıkamayan Türkiye, bu yıl yüzde 2 hedefini tutturacak. Ukrayna'ya sağlanan yardımların "yüzde 2"ye dahil edilip edilmemesi konusu da zirvede ele alınacak başlıklardan olacak.

DİPLOMASİ VE MÜZAKERE

Bölgedeki en önemli aktörlerden olan Türkiye, sürecin başından bu yana Ukrayna'da barışın sağlanması için en somut adımlar atan ülke oldu. Savaşın uzamasının yayılma riskini de beraberinde getirdiğini savaşın başladığı 2 yıldan bu yana vurgulayan Türkiye, bu hususun altını çizmeyi sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de gerçekleştirilen Ukrayna konulu zirvede savaşın şimdiden fay hatları derinleştiğine ve küresel kutuplaşmayı körüklediğine dikkati çekerek, "yakında çatışmanın Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş olmanın ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. Fidan ayrıca bu konvansiyonel savaşın kitle imha silahlarını içermesi riskine vurgu yaptı. Türkiye, bu toplantıda olduğu gibi NATO zirvesinde de diplomasi ve müzakerenin önemine işaret edecek.

BETÜL USTA

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