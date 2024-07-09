Başörtülü öğrenciyi staja kabul etmeyen okul yetkilisine hapis cezası
ÜNİVERSİTE öğrencisi Nezaket Akbulut'un okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasına ilişkin görülen davada karar çıktı. Mahkeme, kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 11:42, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:45
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Akbulut'un avukatı Talha Demir, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.
SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanık Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.