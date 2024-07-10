Fenomen operasyonunda vergi müfettişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde dün sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 61'e yükseldi.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlamasıyla 2️5️ ilde düzenlenen "KUYU-8" operasyonlarında; Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngenin. pic.twitter.com/6Imaxv4V3G Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024

Gözaltında bulunan şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu öğrenildi. Bahsi geçen müfettişin Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında el konulan bazı lüks araçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergide, Otomobillerin yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı belirlenen epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünler de yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 ilde 134 adrese düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.