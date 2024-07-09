Bu da oldu: Ağacı sökerek çaldılar

Olay, kent merkezinde Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü. Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.