Üç işçi sendikasından 10 talep
Üç işçi sendikasından 10 talep
Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için talep ettiği personel sayısı
Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için talep ettiği personel sayısı
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Ev sahiplerinin isteği bitmiyor! Kiracıyı isyan ettiren liste
Ev sahiplerinin isteği bitmiyor! Kiracıyı isyan ettiren liste
Yenişafak: 'Aktif vergisi' fikrine iş dünyasından destek var
Yenişafak: 'Aktif vergisi' fikrine iş dünyasından destek var
AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı

Elazığ'da geçtiğimiz hafta Açık Cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlık konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 13:07, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:29
Yazdır
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı

Olay, geçtiğimiz hafta Elazığ Açık Cezaevinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.'nin yattığı açık cezaevine geldi. Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.'yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:


Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Cezaevinde silahlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5275 sayılı Kanun'un 14. Maddesinde "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır." hükmü yer almaktadır.

05.07.2024 tarihinde Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafında bulunan tel örgülerden atlamak suretiyle kuruma girdiği tespit edilen bir şahıs, kurumda adli suçtan hükümlü olarak barındırılan Murat BULUT'u ateşli silah ile bacağından yaralamıştır. Yaralanan hükümlü vakit kaybetmeksizin ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hükümlünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu olay ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu beş kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber