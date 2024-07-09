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ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan'dan Kayaalp açıklaması: Yanındayız

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Rıza Kayaalp hakkında; "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sporcumuz yoğun derecede baş ağrısı ve kulak çınlaması için tamamen doktor kontrolünde ilaç tedavisi almak zorunda kalmıştır. Sporcumuzun bu şikayetleri ve doktor tavsiyeleri yazılı olarak kayıt altındadır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 12:45, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:57
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ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan'dan Kayaalp açıklaması: Yanındayız

ANKARA (AA) - ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in doktor kontrolünde tedavi amaçlı bir ilaç kullandığını belirterek, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz." dedi.

Rıza Kayaalp Olimpiyatlardan men edildi

Arslan, sosyal medya hesabından, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici olarak yasaklanan Rıza Kayaalp'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Uluslararası arenada defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor'un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Rıza Kayaalp, olimpiyat oyunlarında 3, dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır." ifadelerini kullandı.

Arslan, milli güreşçinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Rıza evladımızın, kariyerinin son döneminde 4. olimpiyat madalyası için çalıştığını hatırlatır, anasının ak sütü gibi temiz 24 yıllık spor kariyerine leke vurmayacağını bilmenizi isteriz. Sporcumuz yoğun derecede baş ağrısı ve kulak çınlaması için tamamen doktor kontrolünde ilaç tedavisi almak zorunda kalmıştır. Sporcumuzun bu şikayetleri ve doktor tavsiyeleri yazılı olarak kayıt altındadır. Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz."

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayımlanan "Paris 2024 Olimpiyatları'na kota kazanan sporcular listesi"nden Rıza Kayaalp çıkarılmıştı. Rıza'nın yerine listeye Hamza Bakır eklenmişti.

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