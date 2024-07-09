Nagehan Alçı: Rasim Ozan fiziksel şiddet uyguluyordu
Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanan Nagehan Alçı, gazeteci Nevşin Mengü'nün programına katılarak Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddialarını anlattı.
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 13:02, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:05
Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanan Nagehan Alçı, gazeteci Nevşin Mengü'nün programına katıldı. Alçı; Mengü'nün programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia etti.
Alçı, "Rasim Ozan fiziksel şiddet uyguluyordu, paramı elimden alıyordu" dedi. Nevşin Mengü'nün Alçı'yı şaşkınlıkla dinlediği görüldü.
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Öte yandan Alçı, "Ben bir yabancı diplomat ile birlikteyim. Rasim birkaç tane hat çıkarıp kendini polis gibi lanse ederek sağa sola mesaj atmış" dedi.