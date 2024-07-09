Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'de en az 50 milletvekili bana sadık

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Vedat Yenerer ile yaptığı görüşmede, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna "Evet doğru" yanıtını verdi. 6'lı masayla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisinden sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyleyerek, "İlk teklif de Meral hanımdan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul edersem destekleyeceği mesajını iletti" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer ile yaklaşık bir saat görüştü. Sohbet sırasında konuşulan bazı önemli bilgileri Vedat Yenerer, Kılıçdaroğlu'ndan izin alarak kamuoyuna açıkladı.

"Siyaseti bırakmadım"

Vedat Yenerer'in, "Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" şeklindeki sorusunu Kılıçdaroğlu "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek) Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli; CHP" şeklinde yanıtladı.

"50 milletvekili bana sadık"

Kemal Kılıçdaroğlu, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna da "Evet doğru" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile siyaseten birlikte yürümek için görüştüğünüz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusu üzerine, "Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik" dedi.