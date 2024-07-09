Yavaş ve Gökçek aynı karede

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) yeni başkanı Mehmet Yiğiner, oğlunu evlendirdi.

Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner hayatlarını birleştirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah töreninde dikkat çeken isimler vardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Melih Gökçek damadın nikah şahitliğini yaptı. AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise gelinin şahidi oldu.