Yavaş ve Gökçek aynı karede
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner'in nikahında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve önceki ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek şahitlik yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 13:21, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:26
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) yeni başkanı Mehmet Yiğiner, oğlunu evlendirdi.
Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner hayatlarını birleştirdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah töreninde dikkat çeken isimler vardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Melih Gökçek damadın nikah şahitliğini yaptı. AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise gelinin şahidi oldu.