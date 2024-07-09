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Bakanlıktan Başarır'ın iddialarına ilişkin açıklama

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in evinde yapılan tadilata yönelik açıklamalarına Bakanlık, sosyal medya hesabından cevap verdi. İddialarına ilişkin, "bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 13:55, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:00
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Bakanlıktan Başarır'ın iddialarına ilişkin açıklama

CHP milletvekili Ali Mahri Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2020 yılında evinde yaptırdığı tadilatın bir inşaat firması tarafından karşılandığı iddialarında bulunmuştu.

Geçen hafta Başarır'ın iddiaları sonrası Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şimşek'in evindeki tadilatın kendi imkanlarıyla ve kabine olmadığı süreçte yapıldığı açıklanmıştı.

Ali Mahir Başarır, katıldığı bir canlı yayında iddialarını sürdürürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da "son bir kez açıklama yapma zarureti doğdu" diyerek detaylı bir açıklama daha paylaştı.

Açıklamada, tadilat konusunda şu ifadeler kullanıldı:

"CHP Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır, 4/7/2024 günü Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili "bir iddiaya göre" diyerek mesnetsiz iddialarda bulunmuş, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verilmişti.

Adı geçen Sayın Vekil bu defa 8/7/2024 günü gerçek dışı iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalışmıştır. Bu nedenle son bir kez açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur.

1-Sayın Bakanımızın evinin içinde, son on yıl içinde önemli bir tadilat yapılmamıştır.

2-Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır.

3-Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir.

4-Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40 m2'lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 kw güneş enerji sistei yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup, çatı üstü imalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir.

5-Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başarır'ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir. bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakalmara oranla çok cüzidir."

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