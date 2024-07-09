'Evde sabun paketleme' ilanıyla dolandırıcılık: 4 ilde 11 kşi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da, mağdurları 'Evde sabun paketleme işi' vaadiyle dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

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