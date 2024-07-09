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Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen İnfaz Koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavı konusunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 14:36, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:47
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Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde

Bakan Tunç, İnfaz Koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun gündemlerinde olduğunu, ihtiyaçlar doğrultusundan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı da açacaklarını söyledi.

İşte Bakan Tunç'un iki konuya dair açıklamasının tamamı...

Ceza infaz personelimiz oldukça önemli ve bir yönüyle güvenlik görevini kahramanca yerine getiriyor. Şüphesiz ceza infaz personelimiz çok daha iyi imkanlara layık olduğu zor bir görevi ifa etmektedir.

Ceza infaz personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesi hususu geçmişte de gündemimizde olmakla birlikte ülkemiz meydana gelen deprem felaketi ve güncel mali tedbirler nedeniyle henüz sonuç alınamamakla birlikte bu konu gündemimizde durmaktadır.

2023 yılı için alınan sınav izni kapsamında muhtelif ünvanlarda toplam 3.145 kadro için 19.08.2023 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı gerçekleştirilmiş, 2024 yılında tamamlanan sözlü sınavında başarılı olan personellerimizin atama işlemleri geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştır.

Toplu Sözleşme metinlerinde de yer verdiğimiz üzere bu sınavlar periyodik olarak ihtiyaçlarımız kapsamında yapılmaya devam edilecektir.

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