Temizliğe gelen kadın cinsel istismar! Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca, tutuklandı. Karaca, suçlamaları reddetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 14:37, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:40
Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı.
Karaca, eve gelen F.G.'ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.