Özgür Özel'den eylem çağrısı: Ayağa kalkın
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücrete zam yapılmamasını ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmamasına tepki gösterdi. Özel: "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. " dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 14:44, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel, asgari ücrete zam yapılmamasını ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmamasına tepki gösterdi.
Özgür Özel tüm Türkiye'ye seslenerek eylem çağrısı yaptı: "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız..."