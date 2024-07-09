MEB'den 'masal kitabı' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir" açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 14:59, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:02
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.
MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."