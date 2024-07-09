Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye

ANTALYA (AA) - Antalya Adliyesi'nin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili 3'ü memur olan 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan tutuklu sanıklar G.H.A. ve S.S, emanet memuru Ö.Ö. ile uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen B.K, K.G'nin yanı sıra tutuksuz yargılanan E.Y. ve S.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan E.B. ile T.P. ise duruşmaya katılmadı.

Adli Emanet Memurluğunda yer alan güvenlik kameralarının görüntü kayıtlarının inceleyen bilirkişinin raporları dosyaya eklendi.

Görüntü raporlarında adli emanette çalışan tutuklu sanıklar G.H.A, Ö.Ö. ve S.S'nin uyuşturucu muhafaza edilen bölüme girmediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca adli emanette eksik çıkan uyuşturucu muhafaza edilen torbada 20 santim kesik olduğu ve dikiş izi bulunduğu vurgulandı.

- "Her personel kafasına göre giremiyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen emanet memuru Ahmet Ö, depoda 2 kişi olarak görev yaptıklarını, sanıklardan G.H.A'nın da depoda görevli olduğunu belirtti.

Deponun anahtarının sadece depo görevlisi olan 3 kişide olduğunu, uyuşturucu muhafaza edilen odanın anahtarının ise farklı olduğunu vurgulayan Ahmet Ö, çalışma arkadaşları ile görev yaparken olağanüstü bir durum yaşanmadığını söyledi.

Sanık G.H.A. ile çalışmaları boyunca hiçbir olumsuzluğa rastlamadığına ifade eden Ahmet Ö, "Görev haricinde G.H.A'nın uyuşturucu muhafaza edilen yere girdiğini görmedim. Sanıklardan Ö.Ö. ise emanete teslim edip gidiyordu. Ö.Ö. ve S.S'nin de uyuşturucu muhafaza edilen bölüme girdiğini görmedim. Personeller yetersiz olduğu için taşeron işçiler müsadere işlemi gerçekleştiriyordu. Adli emanette bulunan değerli-değersiz eşyayı müsadere işlemi esnasında bazen açıyorduk. Örneğin 3-4 sigarayı kendimiz kullanıyorduk." dedi.

Tanıklardan adliye çalışanı Kubilay D. ise verilen sözlü talimatla adli emanet depoda 2 hafta boyunca çalıştığını ve depoda alarm sisteminin olduğunu belirterek, "Ahmet Ö. kapıyı açmadan içeriye giremiyorduk. Her personel kafasına göre giremiyordu." diye konuştu.

- "Depodan uyuşturucu almadım"

Sanık G.H.A. savunmasında bilirkişi raporuna göre Adli Emanet bölümünde uyuşturucu muhafaza edilen bölümde olmadığının sabit olduğunu vurgulayarak, "Depodan uyuşturucu almadım. Kimseye uyuşturucu satmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Ö.Ö. de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak, "Bilirkişi raporları da sabittir. Tek başıma emanete inmedim." dedi.

Sanık S.S. ise gerçek failler dışarıda gezerken kendisinin hapis yattığını öne sürerek, beraatını talep ettiğini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin adli emanete girmediğinin bilirkişi raporuyla kesinleştiğini, adli emanetten kaybolan 6 kilogram uyuşturucunun bulunması için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Bu talep mahkeme heyetince reddedildi.

- İki sanık tahliye edildi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında G.H.A'nın "örgüt kurma ve üye olma" ile "nitelikli zimmet" suçlarından beraat, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu adliye personelleri Ö.Ö. ve S.S.'nin "örgüt kurma ve üye olma" ile "nitelikli zimmet" suçlarından beraatını isteyen savcı, B.K. ve K.G.'nin ise "örgüte üye olma" suçundan beraat, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Tutuksuz sanıklar E.Y, E.B, S.Ç. ve Tarık P. hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ö.Ö. ve S.S.'nin tahliyelerine, G.H.A, B.K. ve K.G'nin bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sanıklar G.H.A. ve B.K'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaşması üzerine Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve 28 Nisan 2023'te operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda B.K'nin üzerinde 117 gram uyuşturucu ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise 10 gram esrar ve hassas terazi bulunmuştu.

Sanıklar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, sanık B.K'nin uyuşturucuları zabıt katibi G.H.A'dan adlığını itiraf etmesinin ardından 30 Nisan 2023'te adliye emanet deposunda yapılan sayımda 6 kilogram uyuşturucunun eksik olduğu tespit edilmişti.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan G.H.A'nin "nitelikli zimmet", "suç örgütü kurup, yönetmek" ve "uyuşturucu madde satma", Ö.Ö. ve S.S'nin ise "nitelikli zimmet", "suç örgütü üyeliği" ile "uyuşturucu madde satma" suçundan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeniden ifade veren tutuklu sanıklar B.K, K.G. ile tutuksuz sanıklar E.Y'nin "uyuşturucu madde satma" ve "suç örgütü üyeliği"nden, E.B, S.Ç. ve T.P'nin de "uyuşturucu madde satma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.