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Nakliye fiyatları arşa çıktı

Şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları son aylarda tırmanışa geçerken, İzmir'de rakamlar 18 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İzmir'den; Bursa, İstanbul ve Ankara gibi kentlere ise taşınma fiyatları 50 bin TL'yi bulabiliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 15:39, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:43
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Nakliye fiyatları arşa çıktı

Son haftalarda kurumlar arası tayinler, kiracıların ev değişikliği gibi nedenler, nakliyecilerin mesaini artırdı. Firmalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları da yükselişe geçti.

Fiyatların arttığı kentlerden biri de İzmir oldu. Kentte en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin TL'den başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

BİR KİRACININ TAŞINMA MALİYETİ EN AZ 100 BİN TL

Öte yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Nakliyeci Muharrem Kayıran (48) da, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyledi. Kayıran, "Tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin TL civarında değişiyor. Şehir dışı fiyatlarda değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorundayız. İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre" ifadelerine yer verdi.

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