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Ozan Tufan: Kadroda olmadığım için üzüldüm

Trabzonspor'un Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, ''Milli Takım davetini bekliyordum, kadroda olmadığım için üzüldüm ancak başarılarından dolayı çok sevindim.'' dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 16:12, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:36
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Ozan Tufan: Kadroda olmadığım için üzüldüm

Bordo mavililerin yeni transferi Ozan Tufan, TRT SPOR'a konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, ''İki sene önce yaklaşık, ben Fenerbahçe'de oynadığım dönemde, bir telefon konuşmam olmuştu Abdullah Hoca ile. Beni beğendiğini, oyun sistemine uyduğumu söylemişti. Benim taktiğini, sistemini çok beğendiğim biridir Abdullah Hoca. O gün öyle bir konuşma oldu ama kontratım olduğu için adım atılamadı. Hull City serüvenim oldu. Çok güzel bir dönemdi. Tatildeyken Abdullah Hoca aradı, niyeti olduğunu, takımda görmek istediğini söyledi. Hedeflerinden bahsetti. Başkan ile telefon trafiği oldu. Kısa sürdü her şey. Kulüpler aralarında anlaşınca Abdullah Hoca'nın sistemine, taktiğine güvendiğim için gelmek istedim. Mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

''Kadroda olmadığım için üzüldüm''

''Abdullah Avcı ile ilgili çok güzel ifadeler duymuştum, birlikte çalışmak bu yıla nasip oldu. Kariyerimde birçok hata yaptım, onlardan ders çıkarıp psikolojik olarak daha güçlü hale gelmeye çalıştım. Milli Takımımızın finale çıkacağını düşünüyordum. Hollanda maçına çok üzüldüm. Milli Takım davetini bekliyordum, kadroda olmadığım için üzüldüm ancak başarılarından dolayı çok sevindim.''

Ozan Tufan, "Yıllardır uçak korkum var. Bursaspor zamanlarından... Bir hadise oldu. Yıllardır korkum var. Diğer röportajlarda da söyledim. 10-11 saat ABD yolculuğunu uyumadan geçirmiyorum. Sabahına sağlık kontrolü vardı, 7'de kalktık, tüm gün ayaktaydık, başkanın ofisine geçtik, kendi ofisimize geçtik, işlemleri hallettik. 22.30'a kadar Trabzon'a geldik. Yanlış anlaşılmasın, yorgunluk ve uçak vardı. O gün biraz yorgun düştüm." dedi.

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