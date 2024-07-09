Düğünde geri manevra yaparken yeğeninin ölümüne neden oldu

Malazgirt ilçesi Tıkızlı köyündeki bir düğüne katılan Vefa Ç., akşam saatlerinde evine gitmek için otomobiline bindi. Geri manevra yapan Vefa Ç., aracın arkasında duran yeğeni Bünyamin Söylemez'e (2) çarptı.

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