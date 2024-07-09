Yüksekova'da kaza: 2'si ağır 7 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 18:41, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:44
Bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında meydana gelen kazada Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki yolcu minibüsü ile Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ismi öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.