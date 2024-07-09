Kurtulmuş: NATO üyeleri olarak Gazze'deki insanlık felaketini görmezden gelemeyiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(NATO) Dünyanın en güçlü savunma örgütünün üyeleri olarak Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz. İsrail'in katliamları durdurulmalıdır" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 18:52, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:26
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"NATO müttefiklerine Netanyahu hükümetinin saldırganlığına 'artık yeter' demeleri, derhal kalıcı ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısı yapıyoruz"
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