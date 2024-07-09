Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı.