Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

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