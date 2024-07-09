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THY haziranda 7,8 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), haziranda yolcu sayısını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artırarak, 7,8 milyon yolcu taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 20:05, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 20:07
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THY haziranda 7,8 milyon yolcu taşıdı

THY'den yapılan açıklamada, şirketin Haziran 2024 trafik sonuçlarına yer verildi.

Geçen yıl aynı döneme göre taşınan yolcu sayısını yüzde 7,4 artırarak 7,8 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 81,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2023'te 2,4 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 artarak 2,6 milyon oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2023 döneminde 20,5 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,4 artarak 22 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Haziran 2023'te 138,7 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artışla 174,7 bin ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi karşılaştırması

Ocak-Haziran 2024 trafik sonuçları değerlendirmesine de yer verilen açıklamaya göre THY, geçen yılın aynı dönemine kıyasla taşınan yolcu sayısını yüzde 4,8 artırarak 40,6 milyona çıkardı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 Ocak-Haziran döneminde 14,1 milyon, 2024'ün aynı döneminde ise yüzde 7,8 artışla 15,2 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Haziran dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,8 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,5 oldu.

AKK, 2023 Ocak-Haziran döneminde 110,9 milyar iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 10,2 artışla 122,1 milyar olarak gerçekleşti.

Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2023'ün ilk yarısında 747,9 bin ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 32,3 artışla 989,4 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin filosundaki uçak sayısı ise haziran itibarıyla 458'e yükseldi.

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