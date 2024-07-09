KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman?

Bu nedenle KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 525 lira olacak.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS'nin bu yılki ön lisans oturumu için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim içinde başvurularını yapmayan memur adayları, gerekli adımları izlyerek geç başvurularını tamamlayabilir. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net