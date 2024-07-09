Dışişleri'nden İsrail'e 'okullara saldırı' tepkisi
Dışişlerinden yapılan açıklamada "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 23:36, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 23:37
Dışişlerinden yapılan açıklamada "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır" denildi.