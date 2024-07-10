10 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları
10 Temmuz 2024'ten önem.li gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından NATO Atlantik Konseyi Devlet/Hükümet Başkanları Oturumu'na iştirak edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Washington)
2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ve Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek.
(Bosna Hersek)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dakar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA Dakar Ofisini ziyaret edecek, büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluşacak.
(Senegal)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarruf tedbirlerine yönelik yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye-Katar ve Türkiye-BM arasında imzalanan iki ayrı kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.
(Washington)
2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hattuşaş Ören Yeri Kazı Evi, Boğazkale Müzesi, Hattuşaş Ören Yeri, Alacahöyük Ören Yeri ve Çorum Valiliğini ziyaret edecek.
(Çorum/11.00/11.30/12.00/13.30/14.30)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ikinci finalist yarı final mücadelesiyle belli olacak. Hollanda ile İngiltere, BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Dortmund/22.00)
2- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla Merkur Arena'da oynayacak.
(Graz/19.00)
3- Trabzonspor, Macaristan'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında bu ülke takımlarından Szeged Csanad ile karşılaşacak.
(Szeged/18.00)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına devam edilecek.
(Londra)