5 ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.
ATAMA KARARLARI
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat ZORLUOGLU,
- Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Malatya Valisi Ersin YAZICI,
- Malatya Valiliğine Seddar YAVUZ,
- Kocaeli Valiliğine İlhami AKTAŞ,
- Çanakkale Valiliğine Ömer TORAMAN,
- Elazığ Valiliğine Numan HATİPOGLU, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;
- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri KARAKUŞ,
- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman OCAK,
- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan ER,
görevden alınmış,
- Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin TOPÇUOĞLU,
- Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin GÜRBÜZ,
- ipekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan COŞKUNER, atanmıştır.
9 Temmuz 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI