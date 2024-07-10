Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki depreme dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.54'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Deprem 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yeşilyurt'ta saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Malatya'daki 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.