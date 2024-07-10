En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hükümetin, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kararında, AK Parti milletvekillerinin baskısı etkili oldu. Edinilen bilgilere göre, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin talepler iki hafta öncesine kadar herhangi bir karşılık bulmadı.

AK Parti kaynakları ve ilgili bakanlıklar da bu konudaki sorulara 'yeni bir adım atılmayacağı' şeklinde cevap veriyordu. AK Parti grup yönetiminin bir süre önce hükümet nezdindeki girişimleri de sonuçsuz kalmıştı. Ancak, AK Parti milletvekillerinin, temmuzda yapılacak zamlara rağmen en az 1,7 milyon emeklinin maaşının (kök aylıklarının düşük olması nedeniyle) yine 10 bin lirada kalacağını dikkate alarak parti yönetimine yeni bir adım atılması için yoğun baskı yaptıkları öğrenildi. Milletvekillerinin, Meclis kapandıktan sonra seçim bölgelerinde yapacakları çalışmalarda sıkıntı yaşayacaklarını söyledikleri ve sahada sürekli emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını ilettikleri ifade edildi.

AK Parti yönetimi milletvekillerinin baskısı artınca, konuyu bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. Bunun üzerine konu ilk olarak geçen hafta yapılan kabine toplantısında gündeme geldi. Işıkhan, en düşük emekli aylıklarının artırılması konusunda üç ayrı alternatif içeren bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı bunun üzerine Bakan Şimşek ile Çalışma Bakanı Işıkhan'ın bir araya gelerek bütçe dengelerini sarsmadan ve Orta Vadeli Plandaki hedeflere uygun bir çalışma yapılması talimatını verdi. İki bakan dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığına bir araya geldi. Alternatifli formüllerle ilgili etki analizleri yapıldı. En düşük emekli aylığının 12 bin veya 12 bin 500 lira olması üzerinde duruldu. Bu konuda, bugün yapılacak son değerlendirmeden sonra, AK Parti grubu devreye girecek.

En düşük emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin düzenleme ya torba yasalardan birine eklenecek, ya da ayrı bir teklif olarak gündeme getirilecek. AK Parti kaynakları, maaş artışlarına ilişkin düzenlemenin emekli aylıkları ödeme takvimine yetiştirmek istediklerini kaydetti. Bu kapsamda, yasanın önümüzdeki hafta içinde yasalaşabileceği belirtiliyor.